خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج 2 طن دواجن نافقة و6 أطنان "مخللات" مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1092 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط قائد سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة؛ لحيازته 2 طن و90 كيلوجرام دواجن معبأة داخل عبوات دون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي "نافقة"، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، لحيازته 6 أطنان و700 كيلوجرام "مخللات" معبأة داخل براميل دون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.