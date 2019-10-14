رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من الهيئة الوطنية للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، وفدا من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضم الوفد كل من المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود عبد الحميد، والمستشار ياسر معبدي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار هاني محمد علي، والمستشار عبد السلام محمود، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار خالد عراق، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما ضم الوفد المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز.

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وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان، بأن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قام بإهداء درع الهيئة للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأكد "إبراهيم" على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة في الإشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات وفقاً للقانون، والتي جاء إنشاءها إيذاناً بميلاد عصر جديد يضمن فيه كل مواطن حقه الدستوري الأصيل في الإدلاء برأيه والتعبير عن إرادته الحرة وسط مناخ من الشفافية والنزاهة إعلاءً لدولة القانون.