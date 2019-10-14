ضبط المتهمين بسرقة سيارة مستشار بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي سرقة سيارة مستشار بالتجمع الأول.

تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من المستشار "محمد.ص" قاضي بمحكمة استئناف القاهرة، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه، وسرقة حقيبة بداخلها أوراق ومتعلقات شخصية وطبنجة ماركة براوننج، والمرخصة له وبداخلهما عدد 10 طلقات من داخلها حال توقفها بمنطقة المستثمرين الشمالية دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام ص ر 6378 ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون.

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بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "طارق. ع" ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل إلى أنها حيازة "محمود. ع"، سائق، وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "إسلام. ع"، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرواد إبراهيم منصور وأحمد عويس وإسلام حازم ضباط مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب كسر الزجاج.

تم بإرشادهما ضبط الطبنجة المستولى عليها وعدد 2 خزينة وبداخلهما عدد 10 طلقات لدى عمليهما "سيء النية رضا سائق ومقيم وراق العرب/ جيزة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما8525 لسنة 2008م الوراق/ جيزة مخدرات "والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 حكم حبس جزئي تبديد، فض أختام، سرقة تيار كهربائي، سرقة"، بإجمالي حبس 3 سنوات و3 شهور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله اللواء طارق مرزوق حكمدار العاصمة، والعميد أشرف عماد، مأمور قسم التجمع الأول، إلى النيابة العامة.