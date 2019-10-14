الداخلية: ضبط عصابة سرقة "مواتير وعدادات المياه" من العقارات بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

كانت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام شخصان (أحدهما محكوم عليه في قضية سرقة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب (عدد 8 وقائع سرقة بدائرة القسم) وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .