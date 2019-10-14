مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك" في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك" في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللي ـ دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من "ع.ا" 20 سنة، عاطل ،و"م.ي"، 30 سنة، عاطل وبحوزتهما كيس بداخله مسحوق " شطة"، سلاح أبيض " سكين " حال شروعهما في سرقة دراجة بخارية ( توك توك ) كرهًا عن قائدها "م.ا"، 16 سنة، سائق توك توك بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان في محاولة لسرقة الدراجة البخارية كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما واتهمهما بالشروع في سرقته بالإكراه.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية " توك توك " كرها عن قائديها بقصد التصرف فيها بالبيع واعترفا بارتكاب 6 حوادث أخرى بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جار التوصل لمالكي باقي الدراجات المستولى عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.