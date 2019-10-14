مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة مستشار في التجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة مستشار في التجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من المستشار محمد صلاح القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه، وسرقة حقيبة بداخلها أوراق ومتعلقات شخصية وطبنجة مرخصة له وبداخلهما عدد 10 طلقات من داخلها حال توقفها بمنطقة المستثمرين الشمالية بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "طارق.ع.م" 39 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل إلى أنها حيازة المدعو"محمود.ع.ك" 35 سنة، سائق، والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرها " سرقة "، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو"إسلام.ع.ذ"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا " سرقة ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج ".

وتم بإرشادهما ضبط الطبنجة المستولى عليها وعدد 2 خزينة وبداخلهما عدد 10 طلقات لدى عمليهما المدعو"رضا.خ.ح" 51 سنة، سائق، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما "مخدرات "والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي " تبديد، فض أختام، سرقة تيار كهربائي، سرقة ".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

