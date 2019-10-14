مصر | لمدة أسبوع.. "الداخلية" تستخرج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة أسبوع.. "الداخلية" تستخرج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخرجت وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية بالمجان لمدة أسبوع، تزامنًا مع اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع الإحتفال بـ "اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء" الذى يوافق 15102019.

ووجه وزير الداخلية لقطاعي (الأحوال المدنية – الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية –وثائق وجوازات السفر–تصاريح العمل) لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15102019م ولمدة أسبوع.

