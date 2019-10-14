مصر | ضبط 5 أشخاص خلال حملة أمنية بدمياط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة

وجهت أجهزة مديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بدائرة مركزى شرطة دمياط وكفر سعد.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز كفر سعد - سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات– سرقة بالإكراه – شيك") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام -مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز كفرسعد- سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام، مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط- سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سلاح أبيض") وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 13 جرام، مبلغ مالي).

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ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط - سبق إتهامه في 3 قضايا "مخدرات") وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،100 كيلو جرام، مبلغ مالي).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط - سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا "مخدرات – سلاح نارى – ضرب – سرقة") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى قدره 4020 جنيه).