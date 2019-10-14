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مصر | ضبط 5 أشخاص خلال حملة أمنية بدمياط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة

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وجهت أجهزة مديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بدائرة مركزى شرطة دمياط وكفر سعد.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحقيق النتائج التالية: 


ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز كفر سعد - سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات– سرقة بالإكراه – شيك") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام -مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز كفرسعد- سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام، مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط- سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سلاح أبيض") وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 13 جرام، مبلغ مالي).

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ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط - سبق إتهامه في 3 قضايا "مخدرات") وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،100 كيلو جرام، مبلغ مالي).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط - سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا "مخدرات – سلاح نارى – ضرب – سرقة") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى قدره 4020 جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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