مصر | مكرم محمد أحمد يواجه أزمة بسبب رضوى الشربيني ومفيدة شيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم محمد أحمد يواجه أزمة بسبب رضوى الشربيني ومفيدة شيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار علاء مصطفى رئيس مؤسسة العلاء القانونية بتوجيه إنذار قانوني على يد محضر لمكرم محمد أحمد والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بسرعة التحقيق والفصل في التظلمات المتظلم منها ضد رضوى الشربيني وبرنامج هي وبس المذاع على قناة سي بي سي والمذيعة مفيدة شيحة وبرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا.

وطالب المستشار علاء مصطفى في إنذاره الذي حمل رقم 6591 بتاريخ 09 10 2019 بسرعة التحقيق والفصل في التظلمات المتظلم منهما ضد المشكو في حقهما وكذا تسليمه شهادة وإفادة وصورة رسمية من التحقيقات بما وصلوات إليه التحقيقات من نتائج.

وأضاف مصطفى أنه بتاريخ 1692019 استخدم حقه القانوني ضد الجهة الإدارية وذلك بالتظلم من القرار الصادر بحفظ الشكوتين المقدمتين منه ضد المذيعتان رضوى الشربيني ومفيدة شيحة وبرنامجهما وذلك تطبيقا للمادة 28 من اللائحة رقم 16 2019 والصادره بناء على القانون رقم 180 2018 .

ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 21 يوما على تقديم التظلمات تم السؤال على التظلمات وماذا تم فيهما إلا أن المسئولين لا يفيدونا بشيء سوى أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن للفصل في التظلمات أو الشكاوي وذلك على الرغم من أن هناك شكاوي وتظلمات أخرى قدمت بعد هذا التظلم وتم الفصل فيها.

وبالرغم على حد قوله من أن المادة الإعلامية التي تقدمها تلك البرامج بها مخالفات بالجملة كلها تحض على التمييز والاضطهاد والسب والقذف للرجال والأسر المصرية كافة مما يضعها تحت طائلة القانون لمخالفاتها لائحة الجزاءات التي يعمل بها المجلس والجهة الرئاسية له ولمخالفتها أيضًا مثياق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، مستغربًا بأن هنالك تجاهل لتلك التظلمات وهذه الشكاوى مع أن تلك البرامج تبث سموم للمجتمع وتحض على الكراهية والعنصرية وتأجج الوضع الأسري وتزيد من حالات الخلاف والطلاق بين الأسر بما مفاده فى النهاية أنها تكدر الأمن والسلم العام وتزيد من فرض الإخلال بالأمن القومي للبلاد وتشحن أفراد المجتمع ضد بعضهم البعض وضد البلاد والأسر والمجتمع.

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ووجه إنذاره هذا عدة رسائل للمجلس بداية من أن هذين البرنامجين يخالفان ومازالا مستمران بالمخالفات وارتكاب الجرائم المجتمعية طبقًا للقانون إلا أن هناك صمت رهيب من كافة الأجهزة وخاصة الإعلامية والتي علي النقيض في برامج أخرى تتسارع المجلس في ضبط المشهد الإعلامي عند وجود مخالفات أمامه منها وحدث ذلك كثيرًا وعلي الملأ إلا أنه في هذين البرنامجين الكل ينتابه الصمتن موضحًا أن كله هذا يحدث في مصر وأمام الرأي العام وبتحدي صريح وواضح لجموع المجتمع والناس والشعب وخاصة الرجال منهم مما يزيد من حالة الإحتقان وأن العدالة لا تطبق علي كل الناس فالتأخير في الفصل في التظلمات هو في حد ذاته إنكار للعدالة التي تنادي بها جميع مؤسسات الدولة ومن قبلها الدستور والقانون.