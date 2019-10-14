مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 46 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 46 تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 52 متهما – 46 اتجار- 6 تعاطي ضبط بحوزتهم 1615 جرام حشيش – 6513 أقراص مخدرة – 870 جرام إستروكس – 186 جرام هيروين – 275 جرام شادو – جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين –10 دفاع عن النفس عثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9مم – 7 فرد خرطوش محلى الصنع – 2 بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 18 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

