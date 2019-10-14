مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 13 كيلو بانجو وأسلحة نارية في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 13 كيلو بانجو وأسلحة نارية في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالدقهلية وبحوزتهما 13 كيلو جرام لمخدر البانجو وقطعتين سلاح ناري وذخائر.

وتمكنت مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط أحد الأشخاص (مسجل شقي خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (عدد 4 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 13 كيلو جرام، فرد خرطوش وعدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم ضبط أحد الأشخاص (مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة" - مقيم دمياط) وبحوزته (فرد خرطوش وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية..

