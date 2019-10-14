مصر | بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ"الدستورية العليا" لإعلان تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ"الدستورية العليا" لإعلان تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الاحتفالية المقرر تنظمها بمناسبة احتفال المحكمة بيوبيلها الذهبي لمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا على مستوى العالم، لمشاركة المحكمة الدستورية في احتفالية اليوبيل الذهبي، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري.