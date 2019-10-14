مصر | بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ"الدستورية العليا" لإعلان تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ"الدستورية العليا" لإعلان تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الاحتفالية المقرر تنظمها بمناسبة احتفال المحكمة بيوبيلها الذهبي لمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.
وكان دستور 1971 هو أول دستور مصري تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها.
ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا على مستوى العالم، لمشاركة المحكمة الدستورية في احتفالية اليوبيل الذهبي، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري.
وكان دستور 1971 هو أول دستور مصري تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها.
ويؤرخ رسميًا لبدء ما سمي بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التي تأسست فعليًا عام 1970، والذي سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" في دستور 1971.