مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بكفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بكفر الشيخ.

وتبلغ لمركز شرطة كفرالشيخ من أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بدائرة المركز ) أنه أثناء قيادته سيارة أجرة "ملك أحد الأشخاص" بدائرة المركز، إستوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية قام أحدهما بتهديده بمطواة وأوثقا قدميه بشريط لاصق وإستوليا منه على السيارة ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وهربا.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الغربية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا إتفاقهم على سرقة إحدى السيارات من قائدها كرهًا عنه ومساومته عقب ذلك لإعادتها مقابل مبلغ مالى.. وتم العثور على السيارة المستولى عليها متروكة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة قطور بالقرب من مسكن أحد المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه والسلاح المستخدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

