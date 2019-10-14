مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواتير المياه بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواتير المياه بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.. فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية قيام شخصان (أحدهما محكوم عليه فى قضية سرقة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب (عدد 8 وقائع سرقة بدائرة القسم) وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

