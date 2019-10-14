مصر | مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق بالجيزة

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (64) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 11 خبز غير مطابق للمواصفات، 7 عدم وجود سجل تفتيش، غش تجاري ( لحوم مفرومة – مصنعات اللحوم – سجق شرقي ) غير صالح للاستهلاك الادمي باجمالي 520 كجم.

وفي سياق آخر، كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط الأسواق (66) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، 6 عدم وجود سجل التنفيذ.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

