مصر | "خد مننا ربع مليون جنيه".. رحلة تحرير شاب من أيدي مختطفيه بالخانكة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقليوبية لخلافات مالية بينهم.

وفي إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة بلاغ أحد الأشخاص (تاجر ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام ( عدد 4 أشخاص ) يستقلون سيارة ملاكي باعتراض سيارة نجله (مقيم بذات الناحية) حال سيره بدائرة مركز شرطة الخانكة، وإنزاله منها عنوة وإصطحابه إلى مكان غير معلوم، فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام نجل المبلغ المذكور بالنصب على عدد من الأشخاص بزعم قدرته على شراء قطعة أرض لهم بدائرة قسم شرطة العبور، وتحصل منهم على مبلغ مالي قدره ( 250 ألف جنيه ) كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم، قاموا باصطحابه عنوة للتحصل منه على المبلغ المالي المستولى عليه.

وفي وقت لاحق حضر نجل المبلغ المذكور لديوان مركز شرطة الخانكة، وقرر قيام المتهمين بالتخلي عنه وسيارته عقب قيام أجهزة الشرطة بتضييق الخناق عليهم خشية ضبطهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها.

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وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص (تاجر أدوات منزلية، ونجله، ترزي، مالك محل لحوم مجمدة.. مقيمين جميعًا بدائرة مركز الخانكة).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالي المستولى عليه من نجل المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

