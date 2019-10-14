مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 80 كرسيا - خلاطة – 7 وعاء – 2 شواية – 25 ترابيزة – 25 قلب شيشة – 15 أوتاد – دش – 5 شباك - 5 ثلاجة– 3 غرزة شاي – 7 تروللي – 5 استاند - وبلغ الإجمالي 181 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط حالات إشتباه – 3 تسول – 2 بائع متجول - مضايقة سائحين – 7 جزئى – وبلغ الإجمالي 12 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسيا –خلاطة – 2 ميزان – استاند - 15 أوتاد – 2 شمسية – 2 ميزان – 2 ترولي - وبلغ الإجمالي 69 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط بائع متجول – 2 تسول – 19 اشتباه – مضايقة سائحين - وبلغ الإجمالي 24 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

