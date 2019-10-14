مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب يد المواطنين بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب يد المواطنين بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب يد المواطنين بالطريق العام.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة قيام شخصان، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى خطف حقائب يد السيدات والرجال بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب، 14 واقعة سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

