مصر | إحالة 3 متهمين في واقعة تبديل رضيعة بذكر بمستشفى قصر العيني للجنايات

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أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، 3 متهمين فى واقعة تبديل طفلة رضيعة بآخر ذكر حديثي الولادة داخل حضانة الأطفال بمستشفى القصر العيني، الى المحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة الأولى سيدة في عقدها الثالث، متزوجة من رجل ذي أصول صعيدية، وأنجبت في المرات الأخرى فتيات، وعايرها أهل زوجها وهددوها بالطلاق وزواجه من أخرى، لو أنجبت فتاة في هذه المرة، وبعد علمها بحملها فتاة اختمر في ذهنها فكرة شيطانية بأن تستبدل طفل آخر ذكر بنجلتها يولد في نفس الوقت، واتفقت مع إحدى الممرضات العاملات بقسم النساء والتوليد داخل مستشفى القصر العينى، على أن تقوم بذلك مقابل مبلغ مالي وشاركتها فى الجريمه إحدى العاملات بالحضانة.

وتبين أن المتهمين قاموا باستبدال طفل ذكر بأخرى فتاة مستغلين مرض والدة الطفل الذكر، عقب ولادته وعدم دخول أحد من الأهالي لغرفة الحضّانة التى وضع بها غير مكتمل النمو، وبالفعل قمن بتبديله، وأخذته الأم ورحلت على أساس أنه نجلها.

وكشفت التحقيقات، عن أن والدة الطفل الحقيقية عندما تسلمت مولودها فوجئت أنها طفلة، فقامت بتحرير محضر في القسم، وتوصلت التحريات والتحقيقات والاستعلام عن كشوفات الحالات بقسم الولادة، وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء الحادث سيدة واثنتين أخريين تم ضبطهما وأرشدا عن الأم المزيفة.

وأقرت المتهمة الأولى أنها قامت بجريمتها خوفا من تدمير حياتها الزوجية عقب تهديد زوجها وأسرته لها لكثرة إنجابها الفتيات.

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فيما أنكرت الأخريان التهم الموجهة إليهما، وأمرت النيابة بالتحفظ على الطفلين بإحدى دور الرعاية المختصة، وعرضهما على الطب الشرعى وإجراء تحليل Dna لكلايهما لمعرفة ذويهم الحقيقيين، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط الواقعة، وتفريغها وإعداد تقرير بها.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من ربة منزل، "م.ن"، 35 سنة، مفاده، اكتشافها تبديل طفلها الذكر، عقب ولادته، داخل مستشفى قصر العيني، بطفلة أنثى، حال وضعه داخل الحضانة الخاصة بالمستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين اتفاق سيدة حامل، وقامت بوضع طفلة د أنثى داخل المستشفى، مع الممرضة المسئولة عن الحضانة بقسم النساء، وعاملة بذات القسم، على تبديل طفلتها الأنثى، بطفل ذكر، بسبب عدم إنجابها ذكور.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على السيدة المتهمة والممرضة والعاملة، وتحرر عن ذلك المحضر رقمو٦٨٤٩ إداري مصر القديمة.