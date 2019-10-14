مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية.

فقد تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من أحد الأشخاص (تاجر أجهزة كهربائية) بإكتشافه سرقة (عدد 6 ثلاجات، عدد 3 بوتاجازات، عدد 3 "ديب فريزر"، غسالة) من المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم شخصان (لهما معلومات جنائية مسجلة).

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