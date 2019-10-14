أخبار مصر | تصريحات "السيسي" تتصدر عناوين الصحف المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات "السيسي" تتصدر عناوين الصحف المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أمس، ومنها تأكيده أنه "بقوة الجيش المصري لا يستطيع أحد التدخل في الدولة المصرية".

وأضاف: "المصريين أثناء هزيمة 67 كانوا في قمة روحهم المعنوية والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من الهزيمة وقال للقائد متمشيش كمل وإحنا معاك في قمة الهزيمة مش حاجة تانية وإحنا في قمة النصر".

وعلى المستوى الحكومي، ألقت الصحف الضوء على بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية كمال بن الجيلاني الغريبي، تقديم الخدمات الطبية في مصر.

وقالت إن اللقاء حضرته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة الصحة هالة زايد، وركزت على توجيه مدبولي بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التي ترغب المجموعة فى الاستثمار فيها.

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ومن جهة أخرى، أشارت الصحف إلى انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال يوليو الماضي بنسبة 18.9%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، مضيفة أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال يوليو الماضي بلغت 4.21 مليار دولار مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وفي شأن اقتصادي، اهتمت صحف الاثنين بموافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أمس، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 6.25 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف، حسب ما كشف عنه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.وفي سياق اقتصادي أيضًا، أشارت الصحف إلى استقبال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، أمس، وفدًا من عدة شركات كورية، للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية والحوافز التي تمنحها المنطقة للشركات والمطورين.

وأوضحت الصحف أن زيارة وفد الشركات الكورية تأتي بالتزامن مع اهتمام الشركات الكورية بضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة توسعات لمشروعاتها الخاصة بصناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتأتي الزيارة أيضا ضمن اجتماع مجلس الأعمال المصري الكوري، الذي عقد في القاهرة أخيرا.وذكرت صحف اليوم أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توجهت إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي التي تبدأ اليوم في واشنطن وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

لفتت صحف الاثنين إلى طرح وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.750 مليار جنيه، ونقلت عن بيان وزارة المالية، أمس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.891%، وأذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.632%.