أخبار مصر | قائد القوات الجوية: أنشأنا منظومة خاصة بأسر الشهداء للتواصل معهم بشكل مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد القوات الجوية: أنشأنا منظومة خاصة بأسر الشهداء للتواصل معهم بشكل مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الوفاء ورد الجميل هو صفه أصيلة داخل القوات الجوية عن طريق الاهتمام بأبناء وأسر الشهداء في لمسة وفاء لمن ضحو بأرواحهم فى خلال مواجهة الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر هذه الأيام.
وقال الفربق محمد عباس قائد القوات الجوية، إن القوات الجوية أنشأت منظومة خاصة بأسر الشهداء لتحقيق التواصل معهم بشكل مستمر وتقديم العون لهم فى جميع المجالات المختلفة داخل القوات المسلحة أو بالقطاع المدني.
وأضاف أن القوات الجوية تقدم الرعاية الطبية لأسر الشهداء ومتابعة حالتهم الصحية بشكل كامل بمستشفى القوات الجوية وتولى القوات الجوية الاهتمام بشكل خاص بأسر وأبناء الشهداء باستخراج كارنيهات العضوية لـ(دار القوات الجوية ونوادي القوات المسلحة كما تقوم بترشيح أسر الشهداء لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة ضمن بعثة إدارة الشئون المعنوية.
وتابع "أخيرًا وليس آخرًا يتجلى الوفاء والعرفان بالجميل من القوات الجوية بدعوة أسر الشهداء فى إحتفالات القوات الجوية بالمناسبات المختلفة ليعلموا علم اليقين أن الدور الذى قام به شهدائنا الأبرارلا ينسى أبدًا مهما مرت الأيام والسنين فهم من قدموا أغلى ما لديهم ليحيا وطننا الغالى مصر فى أمان وعزة وكرامة".