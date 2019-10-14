أخبار مصر | قائد القوات الجوية: أنشأنا منظومة خاصة بأسر الشهداء للتواصل معهم بشكل مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد القوات الجوية: أنشأنا منظومة خاصة بأسر الشهداء للتواصل معهم بشكل مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوفاء ورد الجميل هو صفه أصيلة داخل القوات الجوية عن طريق الاهتمام بأبناء وأسر الشهداء في لمسة وفاء لمن ضحو بأرواحهم فى خلال مواجهة الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر هذه الأيام.

وقال الفربق محمد عباس قائد القوات الجوية، إن القوات الجوية أنشأت منظومة خاصة بأسر الشهداء لتحقيق التواصل معهم بشكل مستمر وتقديم العون لهم فى جميع المجالات المختلفة داخل القوات المسلحة أو بالقطاع المدني.