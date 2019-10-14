أخبار مصر | قائد القوات الجوية: نساير أحدث الوسائل العلمية في إعداد الفرد المقاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد القوات الجوية: نساير أحدث الوسائل العلمية في إعداد الفرد المقاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع قائد القوات الجوية، أن هناك خططا مستمرة للتدريب والإعداد الدائم داخليًا وخارجيًا تتم من خلال برامج التأهيل العلمى النظرى والعملى بمعهد دراسات الحرب الجوية ومراكز التدريب والمعاهد الفنية المتخصصة بالقوات الجوية المصرية والعالمية، وكذلك الفرق الخاصة بطرازات الطائرات المختلفة كما تم توفير المحاكيات المتطورة للطائرات الحديثة لزيادة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى ولدينا مدرسة القتال الجوى بها آخر ما تم التوصل إليه من فنون الحرب والقتال الجوى كتدريب متقدم.
وأورد قائد القوات الجوية أنه "بالنسبة للكوادر الفنية تقوم القوات الجوية باختيار العناصر المتميزة للعمل فى المجال التأمين الفنى ثم يتم تأهيلهم التأهيل النفسى والبدنى والعسكرى والعلمى اللازم فى مراكز إعداد الفنيين بعد تخرجهم والتحاقهم بالتشكيلات الجوية".
وأردف أنه "تستمر منظومة التأهيل والرعاية من خلال التدريب النظرى والعملى والتوسع فى استخدام مساعدات التدريب المتطورة واكتساب الخبرة من الكوادر الفنية المؤهلة على مختلف الطرازات بالقوات الجوية كما يتم تأهيلهم بدورات وفرق خارج البلاد، مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية للضباط والأفراد وعائلاتهم والإهتمام بمستوى المعيشة للصف والجنود وتوفير نوادى ترفيهيه لرفع الروح المعنوية لهم".