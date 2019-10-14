أخبار مصر | قائد القوات الجوية: نحقق أقصى استفادة في جميع التدريبات المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد القوات الجوية: نحقق أقصى استفادة في جميع التدريبات المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر القوات الجوية المصرية دائما محل تقدير من الدول الشقيقة والصديقة ويظهر ذلك في رغبة العديد من الدول في مشاركة قواتنا الجوية في التدريبات لتبادل الخبرات ومهارات القتال.

وقال الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، إن هناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الشقيقة على مدار العام مثل اليرموك مع الجانب الكويتى والتدريب المشترك زايد مع الجانب الإماراتى والتدريب المشترك حمد مع الجانب البحرينى والتدريب المشترك فيصل مع الجانب السعودي هناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الصديقه مثل النجم الساطع مع الجانب الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإيطالي والتدريب المشترك كليوباترا مع الجانب اليونانى بالإضافة إلى التدريب المشترك ميدوزا مع الجانب اليوناني، والتدريب المشترك حماة الصداقةمع الجانب الروسي والكثير من الدول الأخرى.