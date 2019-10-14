أخبار مصر | قائد القوات الجوية: نحقق أقصى استفادة في جميع التدريبات المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد القوات الجوية: نحقق أقصى استفادة في جميع التدريبات المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعتبر القوات الجوية المصرية دائما محل تقدير من الدول الشقيقة والصديقة ويظهر ذلك في رغبة العديد من الدول في مشاركة قواتنا الجوية في التدريبات لتبادل الخبرات ومهارات القتال.
وقال الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، إن هناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الشقيقة على مدار العام مثل اليرموك مع الجانب الكويتى والتدريب المشترك زايد مع الجانب الإماراتى والتدريب المشترك حمد مع الجانب البحرينى والتدريب المشترك فيصل مع الجانب السعودي هناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الصديقه مثل النجم الساطع مع الجانب الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإيطالي والتدريب المشترك كليوباترا مع الجانب اليونانى بالإضافة إلى التدريب المشترك ميدوزا مع الجانب اليوناني، والتدريب المشترك حماة الصداقةمع الجانب الروسي والكثير من الدول الأخرى.
وتابع قائد القوات الجوية: "تقوم القوات الجوية بدور هام لصالح أجهزة الدولة والقطاع المدنى لما لها من قدرة على رد الفعل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية فتكون دائمًا فى طليعة الأجهزة التى تبادر بالتدخل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية وإستطلاع المناطق المنكوبة والمعزولة لتحديد حجم الخسائر وتنفيذ أعمال الإخلاء الجوى للجرحى والمصابين والنقل والإمداد بمواد الإغاثة للمتضررين وكذلك مكافحة الحرائق ومراقبة شواطئنا ومياهنا الإقليميه من التلوث الناتج عن السفن، تقوم طائرات الإسعاف الطائر بنقل المصابين من جميع أنحاء الجمهورية إلى المستشفيات لسرعة تلقى العلاج كما تشارك قواتنا الجوية بطائراتها فى أعمال الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة فى البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر والإخلاء الطبى ومكافحة الزراعات المخدرة.
وأورد أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية إدارة مكافحة المخدرات والقوات الجوية وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، كما تقوم بتنفيذ مشاريع التصوير المساحى لصالح هيئات ووزارات الدولة اللازمة لأعمال التنمية الزراعية والتخطيط العمرانى والنقل والطرق، كما تقوم القوات الجوية بنقل مواد الإغاثة إلى الدول المتضررة من الكوارث الطبيعة.