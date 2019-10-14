أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والإنتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء

على العناصر الهدامة والارهابية ودور شباب المستقبل، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة

الفكر المتطرف.

وألقت الكاتبه الصحفية نشوى الحوفى محاضرة بعنوان "إنهم يتجسسون عليك" للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي، كما إشتملت الندوة على عرض مسرحي من تقديم شباب الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد اح هاني محمد سليمان وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى، كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة آيه شوقى بالإضافة إلى فقره فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية.

حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والأستاذ دكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.