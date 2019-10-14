أخبار مصر | بعد قليل.. إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء، مؤتمرا صحفيًا موسعًا بعد قليل لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام، بدار الحكمة.

وكشفت المؤشرات النهائية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين، بانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة الفرعية بمحافظة القاهرة بمقر دار الحكمة، تقدم الدكتور حسين خيرى، على منافسيه على مقعد النقيب العام للأطباء.

يذكر أن مقر نقابة أطباء القاهرة بدار الحكمة، شهد إقبالًا كثيفًا من الأطباء، للتصويت على مقاعد انتخابات التجديد النصفي، بخلاف الانتخابات السابقة حيث امتد طابور الناخبين لعدة أمتار خارج اللجنة.

ورصدت "الخليج 365" 5 معلومات عن الدكتور حسين خيري، في السطور القادمة:

1_ ولد حسين خيري الأستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني، عام 1959.

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2_ تخرج من كلية الطب عام 1982 ثم بدأ مشواره كطبيب مقيم بمستشفيات جامعة القاهرة في 1987، وعُين معيدا للجراحة العامة وانتقل من مدرس مساعد لمدرس، لأستاذ مساعد، حتى أصبح أستاذ الجراحة العامة وجراح الأوعية الدموية بالقصر العينى فى عام 2000 وعميدا لكلية الطب فى 2011 حتى 2014.

3_ انتخب نقيبا للأطباء فى 2015 وفاز فى الانتخابات باكتساح.

4_ حصل على العديد من الشهادات العلمية أولها ماجستير الجراحة العامة من جامعة القاهرة 1986، ثم دكتوراه الجراحة العامة 1989 وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية من انجلترا فى العام نفسه، كما نال أيضا على شهادة تدريب المدربين TOT Training of tutors تحت إشراف الجمعية الملكية بإنجلترا وعمل بمستشفى ديرفورد بليموث بالمملكة المتحدة من 1991 حتى عام 1994.

5_ حصل خيري على العديد من الجوائز التكريمية منها درع المؤتمر العلمى السنوى للقصر العينى 1997، ودرع يوم الطبيب المثالى فى عام 2000، ودرع النقابة العامة لأطباء مصر فى عامى 2002 و2011.