أخبار مصر | رئيس البرلمان: نعتزم تشكيل لجنة خاصة لبحث وسائل الوقاية من أخطار الإرهاب والتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: نعتزم تشكيل لجنة خاصة لبحث وسائل الوقاية من أخطار الإرهاب والتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك فى إطار فاعليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليًا فى العاصمة الصربية بلجراد.

واستعرض الدكتور علي عبد العال، خلال الاجتماع، أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد في مدينة الأقصر خلال الفترة من 26-28 فبراير الماضى، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به"، وذلك في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح "عبد العال"، أن مؤتمر الأقصر أثمر عن العديد من النتائج، كان في طليعتها إدراك حقيقة هامة وهي أن التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة، ترتكز على التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فكلاهما مترابطان.