أخبار مصر | مسابقة بالتعاون مع "مولانا آزاد الهندي" في المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة بالتعاون مع "مولانا آزاد الهندي" في المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي؛ مسابقة الرسم السنوية لمحات من الهند لأطفال المدارس المصرية بمشاركة ١٢ فنان من الهند وما يقرب من خمسين طالب مصري غداً الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر بمقر المتحف.

ويتم تنظيم المسابقة للمراحل التعليمية الثلاثة؛ الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما سيتم افتتاح معرض اللوحات الفائزة للعام الماضى وتكريم جميع المشاركين.

وأعرب الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، عن سعادته بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى والذى أنشئ عام ١٩٩٢ ويقوم بتقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بصفة مستمرة لتشابه وتقارب الثقافة المصرية والهندية والعلاقات الطيبه بين البلدين على مر العصور .

وأكد عثمان على أهمية تنظيم مثل هذة المسابقات والفعاليات فى إطار حرص وزارة الآثار على دعم المواهب الفنية لدى طلاب المدارس المصرية حيث يعتبر الفن من أهم مصادر تسجيل تاريخ الشعوب ونقل الخبرات والأفكار وخلق تصور أفضل للمستقبل.

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يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد قبلة الفنون وأكبر المتاحف المتخصصة فى الفنون الإسلامية بالعالم حيث يضم أكثر من مائة ألف تحفة أثرية مختلفة من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي “إسماعيل” سنة 1869 وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة 1880 عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التى تم جمعها 111 تحفة وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892 وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903 وقد أطلق عليه "متحف الفن الإسلامي" فى سنة 1951.

وتتميز واجهة المتحف المطله على شارع بورسعيد بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة.