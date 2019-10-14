شكرا لقرائتكم خبر عن أهم حملة تسويق خلال 100 عام.. تصوير «جريمة على ضفاف النيل» بالأقصر في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الأقصر تستقبل في أكتوبر 2020 فريق عمل فيلم «جريمة على ضفاف النيل»، وهو رائعة الأديبة العالمية أجاثا كريستي، موضحًا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق لعاصمة الحضارة، والذي سيتم عرضه على شاشات السينما العالمية، معتبرًا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق للأقصر خلال مائة عام والتي تأتي نتائجها سريعًا وتؤثر بقوة في قرار السائح المرتقب.

وقال «عثمان» في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لفريق العمل، ووضع خطة لتدريب شباب الجامعة لمرافقة فريق العمل والتنسيق مع المرشدين السياحين أيضا لتنظيم برامج سياحية داخل الأقصر وأسوان والرحلات النيلية.

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وأضاف أن وجود فريق العمل الذي يضم نجوما عالميين سيكون فرصة كبيرة أيضًا لنشر محتوى رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هؤلاء النجوم يوجد لديهم ملايين المتابعين خاصة من الشباب مما يسمح بجذب شريحة جديدة من الشباب لزيارة الأقصر وأسوان.

وتابع «عثمان» أن اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهدف دعم الصورة الايجابية عن مصر والاستغلال الأمثل لذلك الحدث الكبير، كما أن اللجنة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات الشباب وخلق كوادر قادرة على التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبير، والتي سوف تشهدها مصر.

كما أكد «عثمان» أن تصوير الفيلم في الأقصر سيكون أيضًا رسالة عملية تؤكد على أمان المقصد السياحي المصري ودعوة غير مباشرة لجذب الأعمال العالمية والتي تروي قصص الحضارة المصرية والشرق للتصوير هنا في مصر وعلى ضفاف نهرها الخالد.