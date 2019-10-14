شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم حملة لتنظيف مجرى نهر النيل بالقناطر الخيرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى مصلحة الرى وإدارة رى القناطر، بالتنسيق مع محافظة القليوبية حملة لتنظيف مجرى نهر النيل بالقناطر الخيرية.

وأوضحت وزارة الرى أن مثل هذه الحملات تأتى فى إطارة استراتيجية تنمية وادارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050 التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى والتى تتضمن ضمن محور تهيئة البيئة الملائمة الخاص بالتوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها، من خلال خطط اعلامية تتناول هذه القضية من خلال حملات تطلقها الوزارة مثل حملة حافظ عليها تلاقيها وحملات أخرى على غرارها.

وقالت الوزارة إن أعمال صيانة ونظافة مجرى نهر النيل من الحشائش، وورد النيل التى يقوم بها قطاع حماية وتطوير نهر النيل حاليا بنطاق كل الإدارات العامة لحماية النيل بجميع محافظات الجمهورية تأتى ضمن أعمال الصيانة الدورية لمجرى النيل الرئيسى، لإزالة الحشائش المائية الغاطسة والعائمة لضمان استمرار حركة سريان المياه دون إعاقة أو فواقد وسرعة وصولها بالكمية والتوقيت المناسب لمستخدميها فى مختلف الأغراض التنموية من زراعه وشرب وصناعة وملاحه نهرية.