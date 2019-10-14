شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير فيتامينات لما بعد الولادة للأمهات فى الوحدات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، توفير كبسولات فيتامينات ما بعد الولادة للأمهات الحوامل بالوحدات الصحية بالمجان مؤكدة أنها تساعد على تقوية جهاز المناعة والوقاية من أمراض العيون وتعزيز صحة الأسنان والعظام وكذلك الحفاظ على توازن الهرمونات والمساعدة فى التئام الجروح.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك ندوات تثقيف صحى مكثفة للأمهات بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لقطاع الرعاية الأساسية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم فحص ومتابعة الأطفال حديثى الولادة عن طريق الكشف الطبى الدورى وإجراء التحاليل مع صرف الدواء اللازم للحالات المترددة على الوحدات أو تحويلهم إلى المستشفيات المختصة إذا استدعت الحالة ذلك.
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