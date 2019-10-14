شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعثة المنتخب السعودى لكرة القدم تزور المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

Advertisements

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد استقبل بعثة منتخب السعودية التى وصلت اليوم إلى مدينة "رام الله" استعداداً لمواجهة فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ووصلت بعثة منتخب السعودية إلى مدينة "رام الله" الفلسطينية، أمس الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.