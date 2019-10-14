شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش السورى تنتشر فى عين عيسى بريف الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت قوات الجيش السورى فى عين عيسى بريف الرقة، وفق لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

كانت فضائية سكاي نيوز، أفادت فى خبر لها أن قوات سوريا الديمقراطية، أكدت على الاتفاق مع الحكومة السورية على دخول الجيش السورى وانتشاره على طول الحدود مع تركيا، حيث أن الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا كمدينة عفرين وغيرها.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشرعلى طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين