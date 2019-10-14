شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وإصابة 2 فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة كرموز فى الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار عقار، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بإصابات بسيطة، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق.

تلقى قسم شرطة كرموز إخطار بإنهيار عقار، وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن العقار رقم 6 شارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحى غرب ووجود محتجزين تحت الأنقاض.

تبين من الفحص، انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين علويين "أسقف خشبية وحوائط حاملة"، يقطنه أسرة واحدة "أب وأبنائه الثلاثة".

أسفر الحادث عن مصرع شاب "32 عاما" أثناء نومه، فيما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام السلم الهيدروليكي.

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وقامت الحماية المدنية بإنقاذ الأسرة، وحدث إنهيار كامل لباقى طوابق العقار، ما أدى لإصابة شخصين من المارة بإصابات بسيطة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.