شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع شركة سويسرية إقامة المستشفيات المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزيرة الصحة والسكان بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور الدكتور كامل غريبي رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الطبية، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك لإقامة المستشفيات سابقة التجهيز.

تم خلال اللقاء، التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى، بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التى تساهم فى تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين، كما تم الإشارة إلى حرص الوزارة على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها فى التوقيتات المحددة التى يتم الاتفاق عليها، وبالكفاءة المطلوبة، وتحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة فى الإنتاج الحربى، والتى يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ مشروعات جديدة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، دور المجموعة في نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات والاستفادة منها فى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما أعربت الوزيرة عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن الاستفادة بها للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، الذى سيساهم فى الإسراع من استكمال تطبيق المنظومة وجاهزية المستشفيات والوحدات فى وقت زمنى قصير وبجودة عالية.

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كما استعرضت الوزيرة، التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى خلال الفترة السابقة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الصحة، ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من المشروعات القومية الكبيرة التى تتبناها وزارة الصحة والسكان، ضمن خطتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، تولى مجال الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرا، ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال اللقاء قدّم الدكتور كامل غريبي عرضاً تقديمياً حول إمكانية تطبيق مشروع المستشفيات سابقة التجهيز في مصر، حيث أشار إلى أن المجموعة اقامت عدد (22) مستشفى وتقوم بإدارتها وتوفير الأجهزة الطبية وتقوم بتدريب الأطقم الطبية، وأن هذه المستشفيات مقسمة من الداخل إلى غرف مرضي وعيادات لتقديم الخدمات الصحية المختلفة، وغالباً ما يُخصص هذا النوع من المستشفيات لخدمة المناطق النائية والأكثر احتياجاً والتي تعاني من بُعدها عن المستشفيات المركزية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، معرباً عن تطلع مجموعته للاستثمار في مصر، والمساهمة فى الجهود الجارية حالياً لتطوير المنظومة الطبية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المختصين بوزارتيّ الصحة والإنتاج الحربي لدراسة الموضوع بشكل أكثر عمقاً، والتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية المقترحة لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز.