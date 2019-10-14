شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية بمحيط جامعة القاهرة اتجاه الدقى بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباطأت حركة السيارات، بمحيط جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من محور صفط وميدان الجيزة اتجاه الدقى، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات. Advertisements تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى جامعة القاهرة بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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