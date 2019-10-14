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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تُنفذ تدريبًا لمواجهة الأزمات والكوارث «صقر 53» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت محافظة الجيزة، الإثنين، أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية «صقر 53» بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.
حضر التدريب اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي العسكري، والمستشار العسكري للمحافظة، بمشاركة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بمحافظة الجيزة.
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