شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ المركز الطبي بالحي السادس بدمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المركز الطبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف «رجب» أن المركز الطبي مقام على مساحة (697 م٢)، وهو عبارة عن طابقين، ومتواجد به قسم للطوارئ والإسعافات الأولية، وغرف للعيادات الخارجية للتخصصات المختلفة، واستراحة للأطباء، إلى غير ذلك من متطلبات تشغيل المركز، والتكلفة الإجمالية بلغت نحو 2.690 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للنهوض بمستوى الصحة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للمواطنين، وكذا حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير كافة الخدمات بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة حريصٌ على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية والإسهام في تطوير منظومة الخدمات المختلفة، وكذا تخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حالياً نظرا للزيادة في الكثافة السكانية عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان (سكن مصر- دار مصر للإسكان المتوسط- JANAA للإسكان الفاخر- الإسكان المتميز)، مؤكداً أن تشغيل هذا المركز الطبي يعتبر إضافة قوية وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية بالمدينة.