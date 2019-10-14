شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع خطوات تفعيل صندوق مصر السيادي لتحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، الإثنين، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، عضو مجلس إدارة الصندوق.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، كل الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادي، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الاستفادة منها.