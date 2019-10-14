شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه: «لمصر وأهلها وقيادتها معزة خاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه، سحب القضايا التي رفعها ضد من يسبونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»: «لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة... لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي ... وعفا الله عما سلف ... والمسامح كريم». وكان آل شيخ قال في وقت سابق إنه سيقوم بتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من المصريين نظراً لإساءتهم لشخصه واسمه ومكانته، حسب قوله عبر حساباتهم المختلفة، وأرفق حينها عددا من الأسماء وصل لما يقارب 70 اسما، قال إنهم، «يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين السعودية ومصر- على حد وصفه.

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