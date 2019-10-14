شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تكشف عن أسماء 4 خبراء بالتنمية المستدامة ضمن المشاركين بـ "مصر تستطيع بالاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الهجرة عن أسماء عدد من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية المرتقب انطلاقه غدا لمدة 3 أيام، وتنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والاستثمار.

وأكدت وزارة الهجرة أن "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مؤتمر يسعى للاستعانة بأبناء مصر الذين ساهموا في تحقيق التنمية المستدامة فى بلاد المهجر، وأولئك الذين تخصصوا أكاديميا في مجالات التنمية المستدامة المتنوعة، يُسمع آراؤهم، ويوفر لأبناء الداخل فرص الالتقاء بهم والاستماع إلى تجاربهم ونصائحم ورؤاهم، وقد جمع المؤتمر كلا من: خالد عبده ، خبير مصرفى دولي وعضو المجموعة الاستشارية لأعمال السفارة الأسترالية، ويتمتع بعلاقات قوية مع المانحين الدوليين ورتب عددا من التمويلات لمشاريع البنية التحتية للعديد من البلدان النامية.

ورتب عبده مجموعة واسعة من التسهيلات المصرفية الائتمانية الضخمة لقطاعات التنمية والاستثمار في مجالات عديدة، يمتلك خبرة في مجال البنوك والقطاعات المصرفية الدولية لأكثر من 25 عاما والخدمات المصرفية للشركات.

ويعد عبده خبير قيادة مشاريع البنية التحتية والعقود المحلية وتمويل العقود للعديد من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات بما في ذلك: الطاقة الشمسية (CSP / PV) والنفط والغاز (المصافي ومراكز التجميع ومحطات التعزيز وخطوط التدفق والنفط الخام ومصانع العطريات، أرصفة النفط، منشآت EP، وحدات استرداد الإيثان، مشاريع نقل الغاز في ناقلات النفط LNG، ومحطات الطاقة وتحلية المياه (محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، الخطوط العلوية، المحولات الرئيسية والمحطات الفرعية، كابلات الألياف البصرية)، والبنية التحتية المدنية مشاريع (الطرق والجسور، الإسكان، المجمعات)، المياه (محطات معالجة مياه الصرف، خطوط أنابيب إمدادات المياه).

ولديه خبرة متعمقة في تجارة النفط وترأس الشركات متعددة الجنسيات والانقسامات النفطية لسنوات عديدة، وقد شارك في تأسيس وحدة تمويل تجارة النفط من الصفر لبنكين رئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي. وترأس وحدات متعددة الجنسيات في اثنين من البنوك الكبرى في الكويت لأكثر من عقد من الزمان وهو أيضا معتمد من بنك الكويت المركزي "CBK" كرئيس تنفيذي ومدير عام. ولديه معرفة واسعة بسوق الاستثمار في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وشارك في تأسيس قسم البنوك الدولية الذي يغطي المؤسسات المالية والنقابات والشركات الأجنبية.

وقد حصل على ماجستير في إدارة الأعمال وشهادة الدراسات العليا في العلوم المالية والمصرفية والخدمات المصرفية الإسلامية.

أما الدكتور محسن الشواربي، كبير مستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكبير مستشاري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكبير مستشاري البنك الدولي المعني بتحليل الاستثمارات والتنمية المستدامة وبناء القدرات في البلدان النامية.

يتمتع الشواربي بخبرة عالية في تصميم وتنفيذ مشاريع مستدامة خضراء تهدف إلى المساهمة في بناء قدرات البلدان النامية مع أفضل عائد على الاستثمار والازدهار الاجتماعي، عاد مؤخرا إلى مصر وبدأ في إنشاء مؤسسة AAIMGreen لجلب استثمارات وتقنيات جديدة، وخاصة تقنيات المدن الذكية ولتنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترأس المشاريع الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبناءً على إسهاماته في التنمية المستدامة، اختير سفير النوايا الحسنة لمجلس التعاون الأفريقي التابع للأمم المتحدة.

شغل الشواربى منصب المدير الرئيسي لورش العمل التدريبية الوزارية التي ترعاها مؤسسة هانز سايدل الألمانية بهدف رفع المهارات الفنية والإدارية للوزير الأفريقي. حصل الشواربي على جوائز شرف من وزارة الخارجية الأمريكية، ورابطة الإدارة الأمريكية، ووزارة الخزانة الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الإدارة في أوروبا، وغيرها من المنظمات ذات السمعة الطيبة، وهو عضو جمعية العلماء المصريين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. لديه خبرة في تصميم وتنفيذ المشروعات المستدامة الخضراء شغل منصب المتحدث الرئيسي في المؤتمرات وورش العمل الدولية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

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بينما علاء طه، مستشار صندوق الكويت الوطني لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدير عام ومؤسس شركة فيديليتي للاستشارات المالية، و أسس شركة فيديليتي للاستشارات المالية وتولى إدارتها. تخصص في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث خطط العمل، ودراسات الجدوى، واستشارات الأعمال والتمويل مع خبرة واسعة فى تقنيات التمويل غير التقليدية.

نجح فى توفير تمويل لأكثر من 85 مشروعًا بوسائل غير تقليدية وحققت جميعها نجاحا كبيرا. اعتمد مستشارا ماليا ومراجع حسابات. حصل على دورات في الائتمان للشركات والاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وإنشاء الصناديق الاستثمارية ورفع الميزانيات وإعداد التقارير المالية.

تقلد مسئولية واحدة من أكبر شركات الاكتتاب العام في منطقة الخليج، اختاره صندوق الكويت الوطني لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والذي يعد من أكبر الصناديق في العالم بميزانية 2 مليار دينار كويتي ليكون مستشاره بدرجة خبير، تولى مسؤوليات صياغة سياسة الائتمان للصندوق وتصميم إجراءات الائتمان وتقييم العملاء، وتدريب موظفي إدارة الائتمان، والرصد وجمع ومراجعة جميع تقارير الائتمان. حصل على صفة CVA "محلل تقييم معتمد" يمكنه كتابة تقارير تقييم الأعمال وCPES متخصصة ومعتمدة في الأسهم.

أما د. محمود عزمي، عضو مجلس الأمناء بجامعتي آدم سميث وإنتر أمريكان الأمريكيتين. ورئيس اتحاد المصريين الأمريكيين ونائب رئيس المجلس المصري الأمريكي. يمتلك 33 عاما من الخبرة في المجال الأكاديمي بالجامعات وهيئات الاعتماد الأكاديمي، حصل على زمالة الهيئة الأمريكية لأساتذة الجامعات AAUP منذ عام 1989.

ود. عزمي مشهود له عالميا في مجال الاستشارات الأكاديمية للتعليم العالي وضمان الجودة والتعليم عن بعد، ويعد من النخبة المتميزة المعروفة على المستوى العالمي كخبير ومسئول عن تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف بلدان العالم العربي والأفريقي والأسيوي.

كما أن عزمي استشاري أكاديمي في مجالات التعليم المختلفة والمتخصصة لعدة جامعات متميزة عالميًا في 5 دول بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا (الصين، ماليزيا، الأردن، مصر، المغرب) منذ عام 2001 ، تخصص أيضًا كخبير في تدريس كيفية تنمية مهارات التواصل الشخصي لمخاطبة الآخرين بكافة أشكاله والتواصل مع الثقافات المختلفة، وهو خبير تصميم وتطوير ومراجعة المناهج والبرامج التعليمية وعضو اللجان الدولية المتخصصة.