استشهاد سورى وإصابة 3 آخرين فى قصف مدفعى تركى على قرية الدرباسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطن سورى وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعى لجيش الاحتلال التركى على قرية الدرباسية شمال شرق سوريا.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية منذ قليل، صورا تبرز أثار القصف المدفعى التركى الذى يستهدف منازل المدنيين شمال شرق سوريا.

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، اليوم الإثنين، بدخول وحدات من الجيش السورى مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب، مشيرة إلى أن الجنود السوريين انتشروا فى بلدة تل تمر بريف الحسكة.

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اثار القصف التركى

من جانبه، قال مصدر ميدانى فى ريف منبج، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "إن الجيش دخل إلى مدينة منبج، بعد أن طوق منطقة الساجور، وقطع الخط ما بين المسلحين الأكراد والإرهابيين التابعين للنظام التركى".

وأشار إلى أن قافلة عسكرية كبيرة من ضباط وعناصر الفوج الخامس من حرس الحدود بالجيش السورى، انطلقت فى الساعات الأولى من فجر اليوم من مركز الفوج وسط مدينة الحسكة باتجاه المناطق الشمالية من المحافظة، ووصلت إلى بلدة تل تمر الواقعة جنوب شرقى مدينة رأس العين الحدودية.