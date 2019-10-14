شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، عن الانتهاء من إجراء من 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفاً و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفاً و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب، و11 ألفاً و850 جراحة عظام، و13 ألفاً و214 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1780 زراعة قوقعة، و181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4230 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

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ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.3% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.7%.

وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 163982 عملية جراحية بنسبة 63% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 68269 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.