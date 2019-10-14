شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض وتوقعات بسقوط أمطار جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم بمعدل درجة عن أمس، مؤكدا وجود فرص لسقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد وسيناء.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، إن فصل الخريف فصل انتقالى يتميز بالتغيرات الحادة والقاسية، مشيرا إلى ارتفاع الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لكن بعد أسبوع من الآن يمكن للمواطنين الاستغناء عن المكيفات لأن الطقس سيشهد تحسنا ملحوظا.

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