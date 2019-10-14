شكرا لقرائتكم خبر عن ‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف فى المدارس الحكومية والخاصة، لتوفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة بالمدارس. "الخليج 365" يقدم فى 8 معلومات أهداف البوابة الإلكترونية للتوظيف فى السطور التالية:ــ - أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المعلمين عربيا حسب احتياجات المدارس الخاصة والحكومية. - يتم فيها تسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة. Advertisements - تتماشى البوابة مع سياسة التحول الرقمى، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات على الوظائف والإجراءات الحكومية. - تقضى على فكرة الوساطة والمحسوبية فكل الإجراءات تتم إلكترونيا. - تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها فى المتقدم. - تمثل البوابة قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة - تعتبر البوابة الإلكترونية للتوظيف فرصة أمام الخريجين لمحاربة البطالة - توفر الوقت والجهد للوزارة، لأن المتقدم سيكون جاهزا وبياناته محفوظة على السيستم الإلكترونى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.