وفد من "حقوق إنسان البرلمان" يتفقد عددًا من أقسام الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
بدء وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، في تفقد عدد من أقسام الشرطة في أحد محافظات الوجه البحري.
ويضم الوفد البرلماني كلًا من وكيل اللجنة النائب علي عبدالونيس، والنائب شريف الورداني أمين السر، النائب علاء العمدة، عضو اللجنة.
وتعد الزيارة هي الأولى في دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة منذ دور الانعقاد الثالث، لتفقد السجون وأقسام الشرطة، ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
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