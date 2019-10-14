أخبار مصر | "العصار وزايد" يبحثان إقامة المستشفيات المتنقلة مع شركة سويسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار وزايد" يبحثان إقامة المستشفيات المتنقلة مع شركة سويسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور الدكتور كامل غريبي رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية، وذلك؛ لبحث إمكانية التعاون المشترك لإقامة المستشفيات سابقة التجهيز.



تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين.

كما تم الإشارة إلى حرص الوزارة على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات المحددة التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة وتحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة في الإنتاج الحربي والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ مشروعات جديدة.