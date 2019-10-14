أخبار مصر | سينما وعروض للطائرات.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابها مجانا للجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سينما وعروض للطائرات.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابها مجانا للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح متحف القوات الجوية المصرية، اليوم، مجانا للمواطنين، من الساعة 9 ص حتى 3 عصرا، وذلك احتفالا بذكرى معركة المنصورة 14 أكتوبر 1973، وهى المعركة التى تعد من أطول المعارك الجوية على مستوى العالم والتى انتصرت فيها مصر على القوات الجوية الإسرائيلية.

حيث تشهد الاحتفالية عروضا للموسيقى العسكرية، وعرضا خارجيا للطائرات وعرضا متحفيا داخليا للطائرات، بالإضافة لزيارة المكتبة، وزيارة غرفة عمليات القوات الجوية فى حرب أكتوبر المجيدة، وعروض سينما 3D عن بطولات القوات الجوية.

ومن المقرر، أن يتاح للمواطنين خدمات التنزه فى الحديقة، ويصاحب مجموعات الزيارة مرشد سياحى، كما يوجد محاكاة القيام بجولة سياحية فوق معالم مصر من القاهرة لأسوان فى الطائرة TU16.

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كما يوجد أيضًا جانب ترفيهي للأطفال لتتمكن من اصطحاب أطفالك معك، والتمتع بالتنزه في الحديقة وملاهي الأطفال، كما ستتوفر عروض ترفيهية أخرى للأطفال بأسعار رمزية.