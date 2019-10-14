أخبار مصر | التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين عن فيلم "ست الحبايب" وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

الفيلم يتحدث عن بطولات الأمهات المثاليات اللاتي تخطين الصعاب من خلال تربية أبنائهن، وما حققه الأبناء من نجاح بفضل جهود أمهاتهم وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد.

وعلى هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي أقيمت ندوة حول "السينما والتنمية" عرض خلالها عدد من أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تم انتاجها علي مدار العام الماضي.

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ويذكر أن الوزارة استطاعت حصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب والمشاركة بفيلم مستورة بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتم العرض بحضور نوال خفاجه أحدي بطلات الفيلم الحاصلة علي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ولقب الأم المثالية للأشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية وهي أحدي بطلات العمل التسجيلي، بالإضافة الي نخبة من المع صناع السينما منهم المخرج علي بدرخان، والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرجة أنعام محمد علي وعدد من النقاد والسينمائيين والذين أشادوا جميعا بجودة الفيلم ومضمونه الإنساني العميق.

وكانت قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض ٧ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن عروضها علي هامش المهرجان في دورته الخامسة والثلاثون والتي تقام في الفترة من ٨ -١٣ أكتوبر الجاري بالإسكندرية.



الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة،وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.



