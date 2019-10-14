شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» عن حرب أكتوبر: ظنناها نزهة فكانت «جهنم على الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية أجواء حرب أكتوبر التي اندلعت في عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وقالت إن الإسرائيليين ظنّوا أنها ستكون نزهة لكنها كانت «جحيماً على الأرض.»، بحسب تقرير نشرته جريدة البيان الإماراتية.

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وقارنت قناة إسرائيلية بين الواقع الحقيقي قبل حرب السادس من أكتوبر، وما بعدها مباشرة. وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء السبت، مقتطفات صغيرة من اللحظات الأولى لحرب 1973، في مقارنة للفترة التي سبقت الحرب وما بعدها مباشرة، نتيجة لمجريات الحرب نفسها. وأفادت القناة بأنه بمناسبة مرور 46 عاماً على حرب أكتوبر 73، فإن الواقع الذي سبق السادس من أكتوبر يختلف كثيراً عن اليوم التالي له، واصفة هذا الواقع بأنه «جحيم مؤلم جداً».

وأوردت القناة أن تسجيلات الجنود الذين كانوا على خط بارليف على الجانب الشرقي لقناة السويس، كانوا يقضون وقتاً طيباً وممتعاً، حيث وصفوه بـ«وقت من السماء على الأرض»، ولم يؤمنوا بأنه سيصبح «جهنم على الأرض.»

وأكدت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا جنودهم بأنه بإمكانهم جلب ملابس السباحة ومعدات الصيد وقراءة الكتب، وبأنهم سينعمون بالجنة على الأرض، ولكنهم عاشوا «جهنم على الأرض» في السادس من أكتوبر 1973، الحرب التي كانت نهايتها هزيمة مذلّة لإسرائيل.